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Первый энергоблок БелАЭС снова включен в энергосистему Беларуси

Минск, Четверг 19 ноября 2020 08:50
Первый энергоблок БелАЭС снова включен в энергосистему Беларуси
Фото: БелАЭС (ostrovets by)
Автор: Анастасия Рокитна

Первый энергоблок БелАЭС, который отключали из-за технических проблем, снова включен в сеть. Он возобновил выработку электроэнергии.

Об этом сообщает БелТА.

Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной.

"Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Напомним, в начале ноября в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС.

Как писало РБК-Украина, 10 ноября стало известно, что выработка электроэнергии на БелАЭС приостановлена из-за необходимости замены определенного оборудования.

Ранее МИД Литвы направило Белоруси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции.

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