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Перший енергоблок БелАЕС знову включено в енергосистему Білорусі

Мінськ, Четвер 19 листопада 2020 08:50
Перший енергоблок БелАЕС знову включено в енергосистему Білорусі
Фото: БелАЕС (ostrovets by)
Автор: Анастасия Рокитна

Перший енергоблок БелАЕС, який відключали через технічні проблеми, знову включений в мережу. Він відновив вироблення електроенергії.

Про це повідомляє БелТА.

Реактор першого енергоблоку в даний час працює на потужності 40% від номінальної.

"Перший енергоблок Білоруської атомної електростанції включений в мережу після проведення робіт по заміні трансформаторів напруги у вимірювальних ланцюгах генераторного вимикача, а також випробувань теплоенергетичного обладнання, необхідних вимірів та досліджень", - повідомила прес-служба Міненерго Білорусі.

Нагадаємо, на початку листопада в енергосистему Білорусі було включено перший енергоблок БелАЕС.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада стало відомо, що вироблення електроенергії на БелАЕС припинено через необхідність заміни певного обладнання.

Раніше МЗС Литви Білорусі направило ноту протесту з закликом зупинити запуск атомної електростанції.

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