Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему Беларуси

Первый энергоблок Белорусской атомной электространции (АЭС) включен в объединенную энергосистему страны. Белорусская АЭС строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.

Об это сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года.

"В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - сообщили в Минэнерго.

Напомним, Министерство иностранных дел Литвы отправило Беларуси ноту протеста из-за поспешного запуска БелАЭС.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.