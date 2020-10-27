ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Литва вручила Минску ноту протеста из-за БелАЭС

Минск, Вторник 27 октября 2020 14:39
Литва вручила Минску ноту протеста из-за БелАЭС
Фото: БелАЭС (ostrovets by)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы отправило Беларуси ноту протеста из-за поспешного запуска БелАЭС. В Литве ее считают небезопасной.

Об этом сообщает Delfi.

Литва осуждает решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и ЕС о безопасности.

"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", - заявила советник президента Аста Скайсгерите.

Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил информацию от белорусского оператора "Белэнерго" о том, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября.

Напомним, жителям Литвы раздадут таблетки йода на случай аварии на Белорусской АЭС.

Отметим, запуск БелАЭС отложили на 2021 год.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика АЭС

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь