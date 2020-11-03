Перший енергоблок БелАЕС включено в енергосистему Білорусі

Фото: БелАЕС (ostrovets by)

Перший енергоблок Білоруської атомної електространціі (АЕС) включено в об'єднану енергосистему країни. Білоруська АЕС будується за російським проектом "АЕС-2006" поблизу Островца Гродненській області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики Білорусі.

Графік пуску першого енергоблоку Білоруської АЕС стартував 7 серпня, коли в корпус реактора була завантажена перша тепловиділяюча збірка зі свіжим ядерним паливом. Енергетичний пуск блоку планується в листопаді цього року.

"У 12:03 турбогенератор першого енергоблоку Білоруської АЕС включено в об'єднану енергосистему країни", - повідомили в Міненерго.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви відправило Білорусі ноту протесту через поспішний запуск БелАЕС.

Раніше повідомлялося, що введення в експлуатацію першого енергоблоку БелАЕС планувався на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.