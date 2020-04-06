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Полиция составила более 3,9 тысячи админпротоколов за нарушение карантина

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 17:39
Полиция составила более 3,9 тысячи админпротоколов за нарушение карантина
Фото: нарушение карантина (сайт Нацполиции)

Нацполиция также расследует около 50 уголовных дел по поводу нарушении карантина

Национальная полиция Украины информирует, что с начала введения карантина в Украине из-за пандемии коронавируса правоохранители составили 3922 административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, полиция расследует 46 уголовных дел за нарушение карантина.

"С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3922 административных протокола. Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции. Кроме того, полиция расследует 46 уголовных производств", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркивают, что с 6 апреля вступают в силу недавно принятые правительством ограничения, в частности относительно пребывания в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты - респиратор или защитной маски, а также перемещения группой лиц в количестве более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождение лиц, не достигших 14 лет, совершеннолетними родственниками или иными уполномоченными лицами.

Кроме того, запрещается посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Напомним, из-за карантина в Киеве на территории Гидропарка произошла стычка с полицией, в результате инцидента двое нарушителей забрали в отделение. В частности, возник спор между спортсменами и полицейскими.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут ограничить передвижение на своих автомобилях, если и дальше будет продолжаться нарушение карантина. Он отметил, что подобные ограничения вводятся на уровне Кабинета министров.

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