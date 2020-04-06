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В Киеве могут запретить передвижение на своих автомобилях

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 12:29
В Киеве могут запретить передвижение на своих автомобилях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве могут усилить ограничения, если дальше будет продолжаться несоблюдение правил

Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, то в Киеве могут ограничить передвижения на своих автомобилях из-за распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, могут позволить ездить тем, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

"Если дальше будет продолжаться несоблюдение правил, государство может ввести строгие ограничения. Понятно, что они также будут действовать и в столице, когда ездить будут только те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашего города. Именно поэтому я обращаюсь, не доводить до этого, все зависит от вас", - заявил Кличко.

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