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Перший день відкриття метро в Києві: яка ситуація в підземці та на дорогах

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 09:22
Перший день відкриття метро в Києві: яка ситуація в підземці та на дорогах
Фото: люди у київському вагоні метро (РБК-Україна, Віталій Носач)

У Києві утворились значні пробки на лівому березі

В Києві сьогодні відкрили метро в рамках послаблення карантинних обмежень. Наразі ситуація в підземці спокійна, але на дорогах утворились пробки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Наразі в метро людей небагато. Працівники метрополітену в масках і прозорих щитках на все обличчя. На кожній станції поліція, яка стежить, щоб всі були в масках. Повісили нові плакати і приклеїли на підлогу кружечки з проханням тримати дистанцію 1,5 метра. Потяги ходять часто, черг і стовпотворіння немає.

Фото: ситуація в метро Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)

Втім, за даними Google Maps, ситуація на дорогах гірша, утворились значні пробки, зокрема на лівому березі столиці.

Ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, на Великій окружній дорозі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Набережно-Хрещатицькій, на Північному та Дарницькому мостах. На лівому березі пробки утворились на проспекті Соборності, Броварському шосе, біля станцій метро "Позняки", Славутич", Осокорки", Дарниця", "Лівобережна", а також бульварі Перова та проспекті Романа Шухевича.

Перший день відкриття метро в Києві: яка ситуація в підземці та на дорогах

Фото: ситуація на дорогах Києва (Google Maps)

Нагадаємо, метрополітен Києва відновив свою роботу після закриття у зв'язку із карантином через поширення коронавірусу.

Разом з тим, київська влада заявила, що у разі скупчення пасажирів станції можуть повністю або частково закривати на вхід для дотримання санітарних відстаней.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України метропробки
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