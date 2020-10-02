После первых дебатов Байден значительно опережает Трампа, - опрос

Согласно опросам, после первых предвыборных дебатов кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа. Большинство американцев также считают, что на дебатах лучше себя проявил Байден.

Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения телеканала CNBC и компании Change Research, сообщает The Hill.

После дебатов Байдена поддерживают 54% опрошенных, действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа - 41%. При этом 53% участников опроса считают, что на дебатах лучше себя проявил Байден, 29% - что Трамп.

Кроме того, 45% респондентов заявили, что Трамп на дебатах выступил хуже, чем ожидалось, о Байдене то же самое думают 11%.

После дебатов только 2% опрошенных изменили мнение о том, за кого голосовать на президентских выборах. А 77% респондентов остались разочарованы организацией дебатов.

Опрос общественного мнения проходил 29−30 сентября, в нем приняли участие 925 потенциальных избирателей, статистическая погрешность - 3,22 процентных пункта. Результаты вопросов о предвыборных дебатах основываются на ответах 796 потенциальных избирателей, погрешность составляет 3,47 процентных пункта.

Напомним, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Дебаты почти сразу превратились в ссору между кандидатами в президенты.

После этого формат дебатов кандидатов в президенты США решили изменить. Комиссия по президентским дебатам уже нарабатывает изменения.

В Белом доме заявили, что Трамп примет участие во втором раунде дебатов с Байденом.