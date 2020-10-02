Пелоси выступила против участия Байдена в следующих дебатах с Трампом

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Спикер Палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси выступила против участия кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в следующих турах дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом. По ее словам Байден не должен своим присутствием легитимизировать тот хаос, к которому прибегает во время дебатов Трамп.

Об этом сообщает The Hill.

"Лично я не думаю, что Джо Байден должен удостаивать честью дебаты с президентом, который не имеет обязательств относительно высказывания фактов, доказательств, данных и унижает занимаемую должность", - сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что и ранее считала нецелесообразным участие Байдена в дебатах с Трампом, поскольку допускала, "что может произойти нечто подобное".

"Одного раза достаточно", - заявила Пелоси.

В то же время представители Байдена заявили, что бывший вице-президент не оставил планов относительно участия в двух следующих запланированных раундах дискуссии с нынешним хозяином Белого дома.

Отметим, что вторые дебаты состоятся 15 октября в Майами, а третьи — в Нэшвилле 22 октября.

Напомним, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Дебаты почти сразу превратились в ссору между кандидатами в президенты.

После этого формат дебатов кандидатов в президенты США решили изменить. Комиссия по президентским дебатам уже нарабатывает изменения.

В Белом доме заявили, что Трамп примет участие во втором раунде дебатов с Байденом.