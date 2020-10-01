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Трамп согласился на второй тур дебатов с Байденом

Вашингтон, Четверг 01 октября 2020 20:09
Трамп согласился на второй тур дебатов с Байденом
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп примет участие во втором раунде дебатов с кандидатом от демократов Джо Байденом. Второй тур дебатов состоится 15 октября в Майами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Трамп согласился на участие в дебатах, несмотря на изменение правил их проведения.

"Что касается изменения правил, то президент вчера четко заявил, что единственный путь честных дебатов - это смена модератора. Он хочет проведения дебатов, планирует участвовать, но хочет честных правил, честного обмена, а не того, чтобы правила покрывали конкретного кандидата и его способности". - заявила она.

Отметим, третий этап дебатов состоится 22 октября в Нэшвиле, а всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Вместе с президентом американцы будут выбирать членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторов штатов.

Напомним, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Дебаты почти сразу превратились в ссору между кандидатами в президенты.

После этого формат дебатов кандидатов в президенты США решили изменить. Комиссия по президентским дебатам уже нарабатывает изменения.

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