Після перших дебатів Байден значно випереджає Трампа, - опитування

Згідно з опитуваннями, після перших передвиборних дебатів кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає чинного президента Дональда Трампа. Більшість американців також вважають, що на дебатах краще себе проявив Байден.

Про це свідчать опитування громадської думки телеканалу CNBC і компанії Change Research, повідомляє The Hill.

Після дебатів Байдена підтримують 54% опитаних, чинного президента і кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа - 41%. При цьому 53% учасників опитування вважають, що на дебатах краще себе проявив Байден, 29% - що Трамп.

Крім того, 45% респондентів заявили, що Трамп на дебатах виступив гірше, ніж очікувалося, про Байдена те ж саме думають 11%.

Після дебатів лише 2% опитаних змінили думку про те, за кого голосувати на президентських виборах. А 77% респондентів розчаровані організацією дебатів.

Опитування громадської думки проходило 29-30 вересня, в ньому взяли участь 925 потенційних виборців, статистична похибка - 3,22 процентних пункти. Результати питань про передвиборних дебатах ґрунтуються на відповідях 796 потенційних виборців, похибка становить 3,47 процентних пункти.

Нагадаємо, 30 вересня відбувся перший раунд дебатів Трампа та Байдена. Дебати майже відразу перетворилися у сварку між кандидатами в президенти.

Після цього формат дебатів кандидатів в президенти США вирішили змінити. Комісія з президентських дебатів вже напрацьовує зміни.

У Білому домі заявили, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів з Байденом.