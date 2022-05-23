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Первые случаи оспы обезьян обнаружили в Дании и Шотландии

Фото: первые случаи оспы обезьян обнаружили в Дании и Шотландии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Дании и Шотландии выявили первые случаи оспы обезьян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт сывороток Дании.

В Дании такой диагноз выявили у мужчины, который вернулся из поездки на остров Гран-Канария. У заболевшего легкие симптомы, он находится дома на изоляции. На данный момент медики выясняют, с кем контактировал заболевший.

"В целом датчанам не о чем беспокоиться, но мы прекрасно осведомлены о вспышке, поскольку впервые наблюдаем более широкое распространение болезни за пределами Африки. Поэтому мы не можем заранее предсказать, сколько человек может быть заражено", - говорится в сообщении.

Как сообщает Минздрав Шотландии, один случай заражения этим заболеванием зафиксировали и в Шотландии.

"Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, в Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян. В стране подтвержден четвертый случай.

Кроме того, в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зафиксировано.

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Оспа обезьян