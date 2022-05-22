ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первая в мире. Бельгия ввела карантин для больных обезьяньей оспой

Новина українською →
Бельгия, Воскресенье 22 мая 2022 21:06
Первая в мире. Бельгия ввела карантин для больных обезьяньей оспой Фото: в Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Бельгии вводят карантин для больных оспой обезьян. В стране подтвержден четвертый случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных оспой обезьян после сообщения о четырех случаях заболевания за последнюю неделю.

Соответствующее решение бельгийские органы здравоохранения приняли в пятницу. Заболевшим оспой обезьянам не нужно самоизолироваться, но следует быть бдительными, особенно если они контактируют с уязвимыми людьми.

В субботу Всемирная организация здравоохранения сообщила, что было 92 подтвержденных случая в 12 разных странах, 28 подозреваемых случаев исследуются. Случаи оспы обезьян подтверждены в Великобритании, Португалии, Швеции, Италии, Испании, Франции, Бельгии, Германии, США, Канаде и Австралии.

В Великобритании главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании Сьюзан Хопкинс сообщила ВВС, что они "ежедневно выявляют более случаев" оспы обезьян.

Напомним, в мире выявили 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 находятся на стадии изучения.

Вспышка оспы обезьян охватывает все больше стран в Европе. Министерство здравоохранения Украины назвало основные симптомы заболевания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оспа обезьян
NEWS
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
Военное положение на лето. Полный список правил и ограничений
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков