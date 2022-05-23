Перші випадки віспи мавп виявили у Данії та Шотландії

У Данії такий діагноз виявили у чоловіка, який повернувся із поїздки на острів Гран-Канарія. У хворого на легкі симптоми, він знаходиться вдома на ізоляції. Наразі медики з'ясовують, з ким контактував хворий.

"Загалом данцям нема про що турбуватися, але ми чудово обізнані про спалах, оскільки вперше спостерігаємо ширше поширення хвороби за межами Африки. Тому ми не можемо заздалегідь передбачити, скільки людей може бути заражено", - говориться в повідомленні.

Як повідомляє МОЗ Шотландії, один випадок зараження на це захворювання зафіксували і в Шотландії.

"Віспа мавп була підтверджена в однієї людини в Шотландії. Він отримує догляд та лікування, що відповідають його стану, ведеться відстеження контактів", - зазначили у відомстві.