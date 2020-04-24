Коронавирус в Италию могли завезти еще в январе

Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

Массовое тестирование на COVID-19 в Италии началось только 21 февраля

Первые случаи заболевания коронавирусом в Италии были зафиксированы еще в январе. Об этом говорится в научном исследовании фонда Бруно Касслера представленного в Италии, передает Reuters.

Сообщается, что массовое тестирование на коронавирус в Италии началось после того, как 21 февраля в городе Кодоньо в провинции Ломбардия был зафиксирован первый внутренний случай заражения.

Как отметили ученые, вирус находился в Италии задолго до первого официального случая в феврале, ведь в стране резко начало расти количество летальных случаев. При этом, вероятно, вирус был завезен целой группой человек.

"Мы поняли, что в Ломбардии было много инфицированных людей задолго до 20 февраля, что означает, что эпидемия началась намного раньше. В январе точно, но, может быть, даже раньше. Мы никогда не узнаем точно", - сказал представитель Фонда Стефано Мерлер.

Италия предприняла попытку предотвратить распространение вируса еще 31 января, когда закрыла авиасообщение с Китаем после того, как в Риме у двух китайских туристов подтвердили COVID-19. Однако, по мнению ученых, такие меры были слишком запоздалыми.

Другая группа итальянских ученых предположила, что коронавирус мог попасть в Италию из Германии, а не напрямую из Китая, во второй половине января.

Отметим, Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. На данный момент в стране подтверждены около 190 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых более 25 тысяч стали летальными.