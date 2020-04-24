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Коронавірус в Італію могли завезти ще в січні

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 18:16
Коронавірус в Італію могли завезти ще в січні
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

Масове тестування на COVID-19 в Італії почалося тільки 21 лютого

Перші випадки захворювання коронавірусом в Італії були зафіксовані ще в січні. Про це йдеться в науковому дослідженні фонду Бруно Касслера представленого в Італії, передає Reuters.

Повідомляється, що масове тестування на коронавірус в Італії почалося після того, як 21 лютого в місті Кодоньо у провінції Ломбардія був зафіксований перший внутрішній випадок зараження.

Як зазначили вчені, вірус перебував в Італії задовго до першого офіційного випадку в лютому, адже в країні різко почала зростати кількість летальних випадків. При цьому, ймовірно, вірус був завезений цілою групою осіб.

"Ми зрозуміли, що в Ломбардії багато інфікованих людей задовго до 20 лютого, що означає, що епідемія почалася набагато раніше. У січні точно, але, може бути, навіть раніше. Ми ніколи не дізнаємося точно", - сказав представник Фонду Стефано Мерлер.

Італія зробила спробу запобігти поширення вірусу ще 31 січня, коли закрила авіасполучення з Китаєм після того, як у Римі у двох китайських туристів підтвердили COVID-19. Однак, на думку вчених, такі заходи були занадто запізнілими.

Інша група італійських учених припустила, що коронавірус міг потрапити в Італію з Німеччини, а не безпосередньо з Китаю, у другій половині січня.

Зазначимо, Італія є однією з найбільш постраждалих від коронавіруса країн Європи. На даний момент в країні підтверджені близько 190 тисяч випадків захворювання COVID-19, з яких більше 25 тисяч стали летальними.

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