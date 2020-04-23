В Италии стремительно снижается число инфицированных коронавирусом

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Всего в стране от вируса умерли 25 549 человек

В Италии за сутки от коронавируса умерли 464 человека. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.



Так, смертность от коронавируса в Италии возросла до 25 549 человек, в том числе на 464 летальных случая за последние сутки. В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 106 848 человек, что на 851 человека меньше, чем вчера.

При этом госпитализированы 22 871 человек. За последние сутки количество пациентов в больницах уменьшилось на 934 человека. В отделениях интенсивной терапии находятся 2 267 пациентов, на 117 человек меньше, чем за прошлые сутки.

При этом, количество людей, которые вылечились и были выписаны из больницы, выросло до 57 576. За последние сутки из медучреждений были выписаны более 3 тысяч человек. Еще 81 710 человек с положительным результатом на коронавирус находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших, составляет 189 973 человека. За последние сутки это число выросло на 2 646 случаев.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Несмотря на снижение заболеваемости в Италии и Испании, сейчас наблюдается стремительный рост количества случаев в Великобритании и Турции.

Кроме того, в ВОЗ сообщали, что тесты на антитела не могут определять иммунитет к коронавирусу. Представитель ВОЗ Мария Ван Керхове подчеркнула, что возможность выявления иммунитета с помощью таких тестов недоказана.