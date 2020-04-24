ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 03:58
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Всего в мире 2,7 млн зараженных

В мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers, который ведет статистику по COVID-19.

Больше всего смертей зафиксировали в США (49,769), на втором месте Италия (25,549), на третьем - Испания (22,157). Кроме того, большое количество умерших во Франции (21,856) и Великобритании (18,738).

Кроме того, в мире зафиксировано уже более 2,7 млн зараженных коронавирусом. Из них - почти 60 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Выздороветь с начала пандемии удалось более 745 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что около половины жертв коронавируса в Европе были постояльцами домов престарелых и интернатов. Люди, которые страдают от физических или умственных недостатков в старшем возрасте, по данным ВОЗ, более уязвимы к коронавирусу.

Отметим, по состоянию на утро 23 апреля в мире количество жертв коронавируса превысило 183 тысячи человек. Всего в мире заболели COVID-19 более 2,6 млн человек в около 200 странах и регионах по всему миру.

Пандемия превращается в кризис в сфере прав человека, - генсек ООН Пикового роста заболевания коронавирусом пока нет, - Ляшко
Новости Украины Коронавирус
News
On Top