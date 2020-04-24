Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тыс. человек

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Всего в мире 2,7 млн зараженных

В мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Worldometers, который ведет статистику по COVID-19.

Больше всего смертей зафиксировали в США (49,769), на втором месте Италия (25,549), на третьем - Испания (22,157). Кроме того, большое количество умерших во Франции (21,856) и Великобритании (18,738).

Кроме того, в мире зафиксировано уже более 2,7 млн зараженных коронавирусом. Из них - почти 60 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Выздороветь с начала пандемии удалось более 745 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что около половины жертв коронавируса в Европе были постояльцами домов престарелых и интернатов. Люди, которые страдают от физических или умственных недостатков в старшем возрасте, по данным ВОЗ, более уязвимы к коронавирусу.

Отметим, по состоянию на утро 23 апреля в мире количество жертв коронавируса превысило 183 тысячи человек. Всего в мире заболели COVID-19 более 2,6 млн человек в около 200 странах и регионах по всему миру.