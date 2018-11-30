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В первые часы работы на экспресс в аэропорт "Борисполь" продали 139 билетов

Новости » Общество    30.11.2018 - 16:45
В первые часы работы на экспресс в аэропорт "Борисполь" продали 139 билетов
Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Билет на поезд стоит 80 гривен

За несколько часов работы скоростного экспресса сообщением Киев-Международный аэропорт "Борисполь" на его рейсы уже продано 139 билетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укрзализныци".

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов отмечает, что такие темпы реализации проездных документов свидетельствуют о заинтересованности пассажиров в такой услуги трансфера.

"В первые часы работы железнодорожного скоростного экспресса Киев-Международный аэропорт "Борисполь" на его рейсы уже продано 139 билетов", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на новый Kyiv Boryspil Express было открыто сегодня в 12:00. Один билет стоит 80 гривен.

Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, которые размещены на конкорсе над 14 колеей на вокзале в Киеве. Для приобретения билета за наличный расчет организованы две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах.

В аэропорту "Борисполь" билеты можно приобрести в кассах и терминалах, которые расположены на входе до железнодорожной платформы. На станции Дарница билеты можно купить в кассе № 2.

Напомним, "Укрзализныця" отправила сегодня, 30 ноября, в первый рейс скоростной экспресс сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

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