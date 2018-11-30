У перші години роботи на експрес до аеропорту "Бориспіль" продали 139 квитків

Фото: запуск швидкісного експресу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Квиток на поїзд коштує 80 гривень

За кілька годин роботи швидкісного експресу сполученням Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на його рейси вже продано 139 квитків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Укрзалізниці".

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов зазначає, що такі темпи реалізації проїзних документів свідчать про зацікавленість пасажирів до такої послуги з трансферу.

"У перші години роботи залізничного швидкісного експресу Київ-Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на його рейси вже продано 139 квитків", - йдеться в повідомленні.

Продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито сьогодні о 12:00. Один квиток коштує 80 гривень.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14 колією на вокзалі у Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах.

В аеропорту "Бориспіль" квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відправила сьогодні, 30 листопада, в перший рейс швидкісний експрес сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Напередодні Укрзалізниця" показала розклад руху експресу. З розкладу зрозуміло, що поїзд не робитиме зупинку на станції "Видубичі", як це обіцяли раніше. Експрес рухатиметься за маршрутом Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт. Час у дорозі становитиме близько 40 хвилин.