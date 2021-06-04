Первые 20 человек покидают имения в Конча-Заспе и Пуще-Водице: список

Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В СНБО назвали список этих лиц.

Об этом на брифинге сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первые 20 человек находятся в процессе процедуры оставления имений (в Конча-Заспе и Пуще-Водице - ред.)", - сказал Данилов.

Ранее Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет с аудита государственных дач на территории Конча-Заспы и Пуще-Водицы. Кроме того, подготовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине вскоре появится концепция предоставления в аренду государственных дач чиновникам. Он считает несправедливым, что там живут бывшие чиновники.