Перші 20 осіб залишають маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці: список

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. В РНБО назвали список цих осіб.

Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі та Пущі-Водиці - ред.)", - сказав Данілов.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.