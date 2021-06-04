Перші 20 осіб залишають маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці: список
Фото: Данілов назвав осіб, які залишають маєтки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. В РНБО назвали список цих осіб.
Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.
"Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча-Заспі та Пущі-Водиці - ред.)", - сказав Данілов.
Він зачитав список цих осіб:
- Панасюк Олена Вікторівна
- Зубко Людмила Миколаївна
- Івченко Віктор Анатолійович
- Матвієнко Ольга Василівна
- Піскун Святослав Михайлович
- Юрчик Сергій Володимирович
- Гаврилюк Лідія Михалівна
- Васюник Іван Васильович
- Лавринович Олександр Володимирович
- Череп Валерій Іванович
- Гайсинський Юрій Олександрович
- Табачник Дмитро Володимирович
- Петренко Микола Миколайович
- Макар'ян Давид Борисович
- Макар'ян Борис Петрович
- Папіш Ілля Йосипович
- Ільїн Олександр Ігоревич
- Богатирьова Раїса Василівна
- Семиноженко Володимир Петрович
- Тополов Віктор Семенович
Раніше Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі-Водиці. Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.