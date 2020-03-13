Португалия объявила чрезвычайные меры для борьбы с коронавирусом

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Чтобы избежать распространения коронавируса, власть Португалии применяет ряд ограничений для своих граждан

После того, как количество подтвержденных случаев коронавируса в Португалии возросло до 78, власти объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Publico.

Как сообщается, с понедельника будут закрытыми все школы и высшие учебные заведения по меньшей мере до 9 апреля. Чтобы избежать переполнения в помещениях, максимальная вместимость ресторанов будет уменьшена на треть, а работа торговых центров и других общественных служб будет ограничена.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прокомментировал ситуацию с количеством подтвержденных случаев коронавирус в стране.

"Первая обязанность каждого из нас - заботиться о других. Чтобы избежать того, что за халатность, невежество мы подвергаем риску здоровья других. Каждый из нас думает, что он в здоровой ситуации, но правда в том, что никто из нас не знает, не является ли он носителем вируса, который нечаянно передается другому", - сказал премьер.

Напомним, правительство Чехии из-за коронавируса в стране с 16 марта вводит полный запрет на въезд иностранцев, а также на выезд своих граждан.

Кроме того, накануне правительство Латвии объявило о введении чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса. На период до середины апреля будут закрыты все учебные заведения, а также запрещено проведение массовых мероприятий с более 200 участниками.