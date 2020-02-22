Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Италии

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса нового типа, и второй смертельный случай в Европе. Об этом передает South Chona Morning Post.

Как сообщил губернатор региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Он скончался в больнице вечером пятницы, 21 февраля. Всего в этом регионе было двое человек, у которых было выявлено заболевание.

Известно, что это вторая смерть от коронавируса в Европе. Первый случай произошел во Франции в середине февраля. Умершим оказался турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.

В целом, согласно последним данным, от китайского коронавируса во всем мире скончался 2251 человек. Число инфицированных во всех странах.

Напомним, ранее власти северной Италии в пятницу распорядились закрыть школы, бары и другие общественные места в 10 городах после целого ряда новых случаев заболевания коронавирусом.