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Первому замглавы КГГА вручили подозрение. Стали известны детали его дела

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Киев, Вторник 25 января 2022 13:57
Первому замглавы КГГА вручили подозрение. Стали известны детали его дела Фото: первый замглавы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Первому замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николаю Поворознику сегодня вручили подозрение. Ему инкриминируют служебную халатность с ущербом почти на 48 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что чиновнику объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, на основании решения Киевсовета в постоянное пользование Аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предоставили участок по улице Щусева для строительства многоэтажек с подземными паркингами и другой инфраструктурой.

Но в 2019 году на основании акта обследования чиновники КГГА подготовили распоряжение о лишении Аппарата СНБО права постоянного пользования участком в связи с тем, что он не использовался по целевому назначению.

Следствие отмечает, что при согласовании проекта распоряжения было установлено его несоответствие законам Украины. Тем не менее подозреваемый его подписал.

"Такими действиями государственному органу нанесено почти 48 млн гривен ущерба, что подтверждается выводами проведенной судебной оценочно-земельной экспертизы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что противоправность данного распоряжения была установлена решениями административных судов первой и апелляционной инстанций.

Напомним, сегодня стало известно, что первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке для СНБО.

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