Першому заступнику голови КМДА вручили підозру. Стали відомі деталі його справи

Першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколі Поворознику сьогодні вручили підозру. Йому інкримінують службову недбалість зі збитком майже на 48 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

Повідомляється, що чиновнику оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, на підставі рішення Київради в постійне користування Апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) надали ділянку по вулиці Щусєва для будівництва багатоповерхівок з підземними паркінгами та іншою інфраструктурою.

Але в 2019 році на підставі акту обстеження чиновники КМДА підготували розпорядження про позбавлення Апарату РНБО права постійного користування ділянкою у зв'язку з тим, що вона не використовувалася за цільовим призначенням.

Слідство зазначає, що при узгодженні проекту розпорядження було встановлено його невідповідність законам України. Проте підозрюваний його підписав.

"Такими діями державному органу завдано майже 48 млн гривень збитків, що підтверджується висновками проведеної судової оціночно-земельної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протиправність даного розпорядження була встановлена рішеннями адміністративних судів першої та апеляційної інстанцій.