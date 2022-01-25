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Первому замглавы КГГА вручили подозрение

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Киев, Вторник 25 января 2022 11:16
Первому замглавы КГГА вручили подозрение Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение. Речь идет о деле лишения земельного участка аппарата СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко сообщил о вручении подозрения Поворознику 25 января.

"Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО", - говорится в сообщении.

Что известно о Паворознике

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник родился 10 апреля 1972 в селе Святец Теофипольского района Хмельницкой области.

В 2006 году возглавлял главное управление по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

1 ноября 2012 стал первым заместителем начальника Главного управления - начальником управления регуляторной политики и выдачи документов разрешительного характера Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики.

Работал заместителем директора Департамента - начальником управления координации региональной экономической политики Департамента экономики и инвестиций КГГА.

В 2013 году возглавил Департамент экономики и инвестиций КГГА, а через три года стал замглавы КГГА.

С 2017 года Николай Поворозник - первый заместитель Виталия Кличко.

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