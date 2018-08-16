За полгода суммарный доход киевского метрополитена составил 862 млн гривен

В январе-июне 2018 года КП "Киевский метрополитен" обслужил 185,9 млн пассажиров

В январе-июне 2018 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" обслужил 185,9 млн пассажиров без учета льготных категорий. Суммарный доход от перевозки пассажиров (без учета компенсации за проезд льготников) за первое полугодие составил 861,8 млн гривен, передает ЦТС.

Отметим, что за весь 2017 год аналогичный показатель составил 1,536 млрд гривен.

Отметим, что чаще всего пассажиры пользовались жетонами и талонами разовой поездки с QR-кодом. За 2017 год ими воспользовались 188,6 млн пассажиров, за первые 6 месяцев 2018 года - 85 млн. Доход коммунального предприятия за указанные промежутки времени составил 837,8 и 425,1 млн гривен соответственно.

На втором месте по количеству оплаченных поездок - бесконтактные карточки, в частности, за весь прошлый год ими воспользовались 113,5 млн раз, за первые 6 месяцев 2018 года - уже 75,6 млн. Большую часть из них составили проездные на количество поездок. В 2017 году доход метрополитена от использования пассажирами бесконтактных карт составил 554,8 млн гривен, за первые полгода 2018 - 357,3 млн гривен.

Кроме того, проездными в прошлом году воспользовались 48,6 млн раз, в первом полугодии 2018 - 25,3 млн. В сумме доход подземки от их продажи составил за 2017 год 143,7 млн гривен, за 6 месяцев текущего года - 79,4 млн гривен.

Напомним, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен.