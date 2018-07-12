Власти Киева обнародовали новые цены на проезд общественным транспортом

В Киеве с 14 июля подорожает разовый проезд в метро, фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках

В Киеве с 14 июля разовый проезд в метро, ​​фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожает до 8 гривен. Киевская городская администрация обнародовала соответствующее постановление на своем сайте.

Согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,5 гривен (в случае приобретения 50 поездок).

Указано, что стоимость проездного билета на один месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 гривен; на два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 гривен.

КГГА информирует, что КП "Киевский метрополитен" вводит новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривен).

В администрации сообщили, что до конца июля пассажиры смогут ездить по ранее приобретенными жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты.

Напомним, ранее сообщалось, что проезд в автобусах Skybus между железнодорожным вокзалом Киева "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь" подорожал до 100 гривен.