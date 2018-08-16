За півроку сумарний дохід київського метрополітену склав 862 млн гривень

У січні-червні 2018 року КП "Київський метрополітен" обслужив 185,9 млн пасажирів

У січні-червні 2018 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" обслужив 185,9 млн пасажирів без обліку пільгових категорій. Сумарний дохід від перевезення пасажирів (без урахування компенсації за проїзд пільговиків) за перше півріччя склав 861,8 млн гривень, передає ЦТС.

Зазначимо, що за весь 2017 рік аналогічний показник склав 1,536 млрд. гривень.

Відзначимо, що найчастіше пасажири користувалися жетонами і талонами разової поїздки з QR-кодом. За 2017 рік ними скористалися 188,6 млн пасажирів, за перші 6 місяців 2018 року - 85 млн. Дохід комунального підприємства через зазначені проміжки часу склав 837,8 і 425,1 млн гривень відповідно.

На другому місці за кількістю оплачених поїздок - безконтактні картки, зокрема, за весь минулий рік ними скористалися 113,5 млн разів, за перші 6 місяців 2018 року - вже 75,6 млн. Більшу частину з них склали проїзні на кількість поїздок. У 2017 році дохід метрополітену від використання пасажирами безконтактних карт сягнув 554,8 млн гривень, за перші півроку 2018 - 357,3 млн гривень.

Крім того, проїзними в минулому році скористалися 48,6 млн разів, у першому півріччі 2018 - 25,3 млн. В сумі дохід підземки від їх продажу склав за 2017 рік 143,7 млн гривень, за 6 місяців поточного року - 79,4 млн гривень.

Нагадаємо, в Києві з 14 липня 2018 року подорожчав разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках. Вартість проїзду зросла до 8 гривень.