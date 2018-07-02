В первом квартале 2018 года российский паспорт получили почти 19,5 тыс. украинцев

В 2017 году российское гражданство получили более 85 тысяч украинцев

Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в первом квартале 2018 года 19427 украинцев формально отказались от украинского гражданства и получили российский паспорт. Об этом говорится в программе "Донбас.Реалии".

Отмечается, что по статистике МВД РФ, 85 119 украинцев стали россиянами в 2017 году.

Кроме того, указано, что авторы законопроекта №495240-7, который был внесен в Госдуму РФ относительно изменений в законы "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и "О гражданстве Российской Федерации", уверяют, что два миллиона украинцев в общем, из них 970 тысяч якобы выходцев с востока Украины, постоянно находятся на территории РФ.

"В 2017 году мы зафиксировали около четырех с половиной миллионов пересечений украинцами границы с Россией", - отметил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Напомним, в июне в нижнюю палату парламента России внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства жителями стран Содружества независимых государств (СНГ).