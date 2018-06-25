В России предложили упростить получение российского паспорта гражданам СНГ

В РФ предлагают легализовать пребывание временных беженцев путем "миграционной амнистии"

В нижнюю палату парламента России внесли законопроект об упрощении получения российского гражданства жителями стран Содружества независимых государств (СНГ). Законопроект опубликован на сайте электронной базы Госдумы России, передают РосСМИ.

Указано, что автором законопроекта является первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Затулин предлагает легализовать пребывание находящихся на территории России временных беженцев путем проведения "миграционной амнистии".

Просрочившим срок своего пребывания в России можно будет в течение 180 дней со дня вступления в силу поправок к закону продлить срок своего временного пребывания без выезда из России, как это происходит в настоящее время. Автор законопроекта предлагает разрешить украинцам, которые уже узаконили свое пребывание в России, получить вид на жительство без прохождения промежуточной стадии - получения разрешения на временное проживание. После этого у беженцев будет право получить российское гражданство в упрощенном порядке - без сдачи экзамена на знание русского языка и подтверждения материального обеспечения.

Кроме того, вид на жительство предлагается выдавать сроком на три года. Его можно будет продлевать без предварительного разрешения на временное проживание.

Напомним, в мае Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств".