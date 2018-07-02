У першому кварталі 2018 року російський паспорт отримали майже 19,5 тис. українців

У 2017 році російське громадянство отримали понад 85 тисяч українців

Відповідно до даних Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у першому кварталі 2018 року 19 427 українців формально відмовилися від українського громадянства й отримали російський паспорт. Про це йдеться у програмі "Донбас.Реалії".

Зазначається, що за статистикою МВС РФ, 85 119 українців стали росіянами у 2017 році.

Крім того, вказано, що автори законопроекту №495240-7, який було внесено у Держдуму РФ щодо змін у законах "Про правове становище іноземних громадян у Російській Федерації" і "Про громадянство Російської Федерації", запевняють, що два мільйони українців загалом, із них 970 тисяч начебто вихідців зі сходу України, постійно перебувають на території РФ.

"У 2017 році ми зафіксували біля чотирьох з половиною мільйонів перетинів українцями кордону з Росією", - зазначив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Нагадаємо, у червні у нижню палату парламенту Росії внесли законопроект про спрощення отримання російського громадянства жителями країн Співдружності незалежних держав (СНД).