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Украинские воины показали операцию по ликвидации ДРГ оккупантов

Фото: украинские воины показали видео операции по ликвидации ДРГ врага (facebook.com/72.brigade.best)
Автор: РБК-Украина

Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев продолжают активно уничтожать российских оккупантов. Наши воины провели операцию по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеозапись, обнародованную в Telegram 72 отдельной механизированной бригады.

На кадрах, снятых от первого лица, можно увидеть, как украинские военные выслеживают ДРГ противника. Они передвигаются между руинами уничтоженного населенного пункта.

Далее Черные запорожцы обнаружили россиян и ликвидировали их. После успешного выполнения операции бойцы 72 ОМБр вернулись на свои позиции.

"ДРГ появляются, бои продолжаются, взрывы не утихают. Враг утомлен и напуган, но до сих пор опасен. Поэтому не стоит расслабляться, держим строй, только вместе мы победим!", - указали в механизированной бригаде.

Напомним, ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки. Там работала наша штурмовая авиация и вертолеты.

К слову, Россия стягивает войска на оккупированный юг, поскольку всерьез опасается контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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