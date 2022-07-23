Украинские воины показали операцию по ликвидации ДРГ оккупантов

На кадрах, снятых от первого лица, можно увидеть, как украинские военные выслеживают ДРГ противника. Они передвигаются между руинами уничтоженного населенного пункта.

Далее Черные запорожцы обнаружили россиян и ликвидировали их. После успешного выполнения операции бойцы 72 ОМБр вернулись на свои позиции.

"ДРГ появляются, бои продолжаются, взрывы не утихают. Враг утомлен и напуган, но до сих пор опасен. Поэтому не стоит расслабляться, держим строй, только вместе мы победим!", - указали в механизированной бригаде.