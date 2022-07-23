Українські воїни показали операцію з ліквідації ДРГ окупантів

На кадрах, знятих від першої особи, можна побачити, як українські військові вистежують ДРГ противника. Вони пересуваються між руїнами знищеного населеного пункту.

Далі Чорні Запорожці виявили росіян і ліквідували їх. Після успішного виконання операції бійці 72 ОМБр повернулися на свої позиції.

"ДРГ з'являються, бої тривають, вибухи не вщухають. Ворог стомлений і наляканий, але досі небезпечний. Тому не варто розслаблятися, тримаємо стрій, тільки разом ми переможемо!", - вказали у механізованій бригаді.