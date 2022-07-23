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Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки

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Суббота 23 июля 2022 02:22
Работала штурмовая авиация. ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге за сутки Фото: ВСУ уничтожили почти сотню оккупантов на юге (армия)
Автор: РБК-Украина

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на юге и каждый день уничтожают врага. Российские оккупанты 22 июля потеряли много живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что штурмовая авиация и вертолеты ВСУ нанесли четыре удары по двум опорным пунктам противника в Херсонской области и по скоплению захватчиков в Николаевской области.

Зафиксированы потери врага в количестве:

  • 93 оккупантов;
  • реактивной системы залпового огня"Град";
  • 3 БТР-82;
  • 2 самоходных мощных пушек "Пион";
  • 6 единиц автотехники;
  • 1 склада с боеприпасами.

В ОК "Юг" также добавили, что в штормовом Черном море продолжают находиться 2 российских ракетоносца с 16 "Калибрами". Кроме этого, количество больших десантных кораблей противника увеличилось до двух.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия стягивает войска на оккупированный юг Украины, поскольку всерьез опасается контрнаступления ВСУ.

К слову, Алексей Арестович рассказал, что украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. Наши воины разместились так, что 1000 оккупантов оказалась в окружении.

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