В Украине с апреля увеличится пенсионный возраст для женщин

С первого апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Как сообщается, в 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

В ПФУ добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Отметим, право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила, что повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно.