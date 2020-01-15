В Україні з квітня зросте пенсійний вік для жінок

З першого квітня 2020 року пенсійний вік для жінок збільшиться на пів року і становитиме 59,5 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.

Як повідомляється, у 2020 році пенсійний вік для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня - 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років.

В ПФУ додали, що починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.

Зазначимо, право на призначення пенсії за віком, у 2020 році становить не менш як 27 років. З кожним наступним роком він буде зростати на один рік - до 35 років, у 2028 році.

Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") заявила, що підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче.