Первое заседание новой Рады откроет нардеп "Оппоплатформы"

Первое заседание парламента девятого созыва будет открывать народный депутат от политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чесно".

Как сообщается, согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранной Верховной рады открывает самый старый по возрасту народный депутат.

"В парламенте 9-го созыва такое право получит кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), номер 12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе - ему 78 лет. По ст. 79 основного закона, перед открытием первой сессии ВРУ старший нардеп также зачитывает присягу", - говорится в сообщении.

Отметим, Юлий Иоффе был народным депутатом Верховной рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что первое заседание нового созыва парламента может состояться в конце августа - начале сентября. По его словам, после обнародования официальных результатов выборов, он инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады.

Кроме того, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия.