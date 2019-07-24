Перше засідання нової Ради відкриє нардеп "Опоплатформи"

Перший засідання парламенту дев'ятого скликання буде відкривати народний депутат від політсили "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чесно".

Як повідомляється, згідно ст. 82 Конституції України, перше засідання новообраної Верховної ради відкриває найстарший за віком народний депутат.

"У парламенті 9-го скликання таке право отримає кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), номер 12 в її виборчому списку Юлій Іоффе - йому 78 років. За ст. 79 основного закону, перед відкриттям першої сесії ВРУ старший нардеп також зачитує присягу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Юлій Йоффе був депутатом Верховної ради майже всіх скликань з 1990 року, крім п'ятого і шостого (період 2006-2012 років).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що перше засідання нового скликання парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня. За його словами, після оприлюднення офіційних результатів виборів, він ініціює створення робочих груп з підготовки першого засідання нової Ради.

Крім того, спікер Верховної ради Андрій Парубій заявив, що підпише виборчий кодекс протягом 10 днів з дати його прийняття.