На первое торжественное заседание Рады пригласят более 60 гостей

На первое официальное заседание Верховной рады 9 созыва планируют пригласить более 60 гостей. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что сегодня обсуждалось приглашение представителей НАН на заседание.

"Сегодня, например, обсуждали приглашение представителей НАН, потому что это фактически моральные авторитеты для украинского общества, мы считаем. Предварительно согласились, что… господин Патон с НАН будет приглашен на это событие", - сообщила парламентарий.

По ее словам, на заседание пригласят международных партнеров, представителей различных органов государственной власти и около 60 человек от иностранных делегаций.

Так, все гости займут места на балконах.

Первое рабочее заседание состоится сразу после торжественного заседания 29 августа. Янченко допускает, что уже в этот день удастся принять первые решения нового парламента.

Напомним, первое торжественное заседание Рады девятого созыва состоится в четверг, 29 августа. Такое решение было принято на первом заседании подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия объявила результаты внеочередных выборов в Раду 21 июля в многомандатном избирательном округе (по спискам партий). Согласно результатам "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За життя" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.