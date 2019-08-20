На перше урочисте засідання Ради запросять понад 60 гостей

На перше офіційне засідання Верховної ради 9 скликання планують запросити більше 60 гостей. Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що сьогодні обговорювалося запрошення представників НАН на засідання.

"Сьогодні, наприклад, обговорювали запрошення представників НАН, тому що це фактично моральні авторитети для українського суспільства, ми вважаємо. Попередньо погодилися, що... пан Патон з НАН буде запрошений на цю подію", - повідомила парламентар.

За її словами, на засідання запросять міжнародних партнерів, представників різних органів державної влади та близько 60 осіб від іноземних делегацій.

Так, усі гості займуть місця на балконах.

Перше робоче засідання відбудеться одразу після урочистого засідання 29 серпня. Янченко допускає, що вже в цей день вдасться прийняти перші рішення нового парламенту.

Нагадаємо, перше урочисте засідання Ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня. Таке рішення було прийнято на першому засіданні підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до Ради 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.