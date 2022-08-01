Первое судно с зерном из Украины выйдет сегодня в 8:30, - Минобороны Турции

Первое судно с зерном выйдет из одного из украинских портов уже сегодня, 1 августа в 8:30 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Турции.

В турецком оборонном ведомстве украинский порт, из которого последует первое судно с зерном, как и его название держат в секрете. Вчера также турецкие чиновники сообщали, что первые суда из Украины прибудут в Турцию 3 августа.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины.

При этом уже на следующий день Россия выпустила ракеты по порту Одессы, где находилось зерно для экспорта.

Как ранее заявлял президент Владимир Зеленский, экспорт украинского зерна может стартовать уже в скором времени.

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