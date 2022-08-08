UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Фото: Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Судно POLARNET, которое одно из первых воспользовалось "зерновым коридором", успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что прибытие судна с украинским зерном является посланием надежды каждой семье на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

"Если Россия будет придерживаться своих обязательств, "зерновой коридор" продолжит поддерживать глобальную продовольственную безопасность", - подчеркнул министр в Twitter.

Напомним, 5 августа из портов Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. Три судна направились в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Отметим, что первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта 1 августа. На следующий день вечером Razoni прибыл в Стамбул, а затем продолжит свой путь в порт Триполи в Ливане.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТурция