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Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

Фото: перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України.

"Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", - заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.

"Якщо Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку", - підкреслив міністр Twitter.

Нагадаємо, 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. Три судна попрямували до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

Зазначимо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня. Наступного дня ввечері Razoni прибув до Стамбула, а потім продовжить свій шлях до порту Тріполі в Лівані.

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