Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

Судно POLARNET, яке одне з перших скористалося "зерновим коридором", успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі і прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства інфраструктури України .

"Цей перший успішний досвід реалізації" зернової ініціативи " дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень. Вдячний нашим партнерам з ООН і Туреччини за ефективне забезпечення безпеки руху судна і максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей", - заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прибуття судна з українським зерном є посланням надії кожній родині на Близькому Сході, в Африці та Азії.

"Якщо Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань, "зерновий коридор" продовжить підтримувати глобальну продовольчу безпеку", - підкреслив міністр Twitter.