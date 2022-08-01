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Первое судно из Одессы станет тестом "зернового коридора", - ВМС

Фото: первое судно из Одессы станет тестом "зернового коридора" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 августа, из порта Одессы в море вышел первый сухогруз с украинским зерном. Судно станет тестом "зернового коридора".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства внутренних дел.

"Судно "RAZONI" под флагом Сьерра-Леоне загружен более 26 тысячами тонн кукурузы движется в направлении порта Стамбула, Турция", - пишет пресс-служба МВД.

Отмечается, что корабль станет тестовым для проверки коридора, связи и других процедур.

"По результатам этого выхода будут приниматься соответствующие решения", - добавляет МВД.

Фото: первое судно из Одессы станет тестом "зернового коридора" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 1 августа, первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта.

Наше издание раскрывало все подробности разблокировки черноморских портов.

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