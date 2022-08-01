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Перше судно з Одеси стане тестом "зернового коридору", - ВМС

Фото: перше судно з Одеси стане тестом "зернового коридору" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеси у море вийшов перший суховантаж з українським зерном. Судно стане тестом "зернового коридору".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства внутрішніх справ.

"Судно "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисячами тон кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина", - пише пресслужба МВС.

Зазначається, що корабель стане тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур.

"По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення", - додає МВС.

Фото: перше судно з Одеси стане тестом "зернового коридору" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 1 серпня, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Наше видання розкривало усі подробиці розблокування чорноморських портів.

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