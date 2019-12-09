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Первая встреча Зеленского и Путина продолжалась почти два часа

Новости » Политика     09.12.2019 - 22:05
Первая встреча Зеленского и Путина продолжалась почти два часа
Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Встреча Зеленского и Путина завершилась в Париже

Первая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершилась, она продолжалась почти два часа, далее запланирован совместный обед лидеров "нормандской четверки". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

По информации пресс-службы французского лидера, встреча Зеленского и Путина завершилась. После переговоров президентов Украины и России состоится совместный обед "нормандской четверки", на котором продолжатся дискуссии, после этого состоится совместная пресс-конференция.

Как передает корреспондент РБК-Украина, Меркель с Макроном и члены их делегаций на данный момент находятся в зале, где будет проходить общий ужин.

Отметим, в Париже уже идет подготовка к итоговой пресс-конференции, четырех лидеров ожидают журналисты. Сидеть в ходе общения с журналистами лидеры будут в таком порядке (слева направо) - президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент РФ Владимир Путин.

Первая встреча Зеленского и Путина продолжалась почти два часа

Фото: facebook.com/milan.lelich

Напомним, сегодня в Париже состоялась встреча в нормандском формате. В Офисе президента сообщили, что саммит прервали для встречи Зеленского и Путина. В ОП сообщали, что после переговоров президентов Украины и России саммит продолжится.

Изначально сообщалось, что общение лидеров со СМИ состоится в 22:00, однако график сместился из-за затянувшихся двусторонних встреч.

Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн Нормандская встреча: что происходит в Париже
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижНормандский формат
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